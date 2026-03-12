Exatlón México: Mario Mono Osuna se quiebra por esta TRISTE razón

La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y con 6 meses ya en competencia, los estragos emocionales ya comienzan a hacerse presentes en algunos participantes del reality deportivo, especialmente los que tienen familia, esposa e hijos; como el caso de Mario Mono Osuna, quien se quiebra por esta triste razón. En el avance del capítulo del jueves 12 de marzo de 2026, veremos cómo es que el campeón de la marca, le dice a Humberto Noriega que extraña a sus retoños, y que luego se pregunta si es un padre ausente o no.

Mario Mono Osuna se pregunta si es un buen padre o no

La plática donde Mario Mono Osuna se cuestionó si era un buen padre o no, se dio cuando estaba con Humberto Noriega y con parte del equipo Rojo. En el avance, se escucha que, el vigente campeón tuvo una reflexión sobre sí era un padre, y es que, para él, estar lejos de su familia lo ponía a pensar si no ha estado mucho tiempo ausente, a lo que, Prime Time le dice que todos están ahí por una meta.

¿Qué se juega hoy jueves 12 de marzo?

Para hoy jueves 12 de marzo se llevará a cabo dos competencias, el Mini Game y la Villa 360; si quieres saber quién se lleva estas dos pugnas, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país; o bien puede dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo.

¿Quién es la familia de Mario Mono Osuna?

Mario Mono Osuna está casado con Carolina Murillo, tienen dos hijos, de acuerdo con el exfutbolista, su pequeño hijo es el que más se parece a él ya que que, le gusta bailar y siempre lo está copiando cuando se pone a bailar; de hecho, en la final que sostuvo ante Koke Guerrero en la temporada 8, su descendiente estuvo animando y bailando en cada festejo que hacía su padre.

¿Dónde ver en vivo por TV Azteca el capítulo de Exatlón México?

Recuerda que, para ver en vivo el capítulo de Exatlón México de hoy jueves 12 de marzo de 2026, es necesario que sintonices en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, la señal de Azteca Uno, esto es de lunes a viernes, mientras que, para los domingos de Duelo de Eliminación, la hora de inicio cambia a las 20:00 horas.

