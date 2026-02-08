Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Doris del Moral y los Azules celebran desde la Barraca y los Rojos encararán la Segunda Batalla por la Supervivencia con un conflicto entre Karol Rojas y Emilio Rodríguez

Doris del Moral apostó por una pelota en la primera Batalla por la Supervivencia el viernes 6 de febrero e hizo que los Azules ganarán esta primera prueba, y ahora los celestes quieren asegurar que el Duelo de Eliminación de hoy domingo 8 de febrero de 2026 sea totalmente de color Rojo en el final de la semana 19 de la novena temporada de Exatlón México.

Por otro lado, los problemas en el equipo Rojo siguen, pero ahora los conflictos fueron protagonizados por Karol Rojas y Emilio Rodríguez. Spartacus le reclamó a la jugadora de futbol bandera, y esto provocó que, la joven de 20 años dijera ante cámaras que esa situación la pone un poco mal, al grado de llorar.