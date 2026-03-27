Exatlón México: Rojos y Azules compiten por la Segunda Batalla por la Supervivencia hoy viernes 27 de marzo

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Evelyn Guijarro enojada con los hombres Azules por esta razón

Antes de jugar el Mini Game, los Azules perdieron el Duelo de los Enigmas, el cual daba como recompensa bloquear a una persona del equipo rival; esto al parecer enojó mucho a Evelyn Guijarro quien les dijo que no era posible que eso pasara, y menos con Benyamin Saracho, quien fue el que dio el punto decisivo en dicha pugna.

Ante esto, Koke Guerrero dijo que no era justo que las mujeres Azules se enojaran porque ellos no dan puntos; y es que los argumentos de Evelyn era que, Benyamin no tiraba a ver si pegaba en las puntas, aventaba el artefacto para ganar; y esto se los dijo a sus compañeros.

El jueves 26 de marzo también perdieron el Mini Game y quien decía que tenían que descansar en la Villa 360 era Adrián Leo, sin embargo, el conflicto se dio cuando el pelotero dijo esto, ya que Koke Guerrero y Alexis Vargas aseguraron que no era posible decir que se fueran a relajar, ellos preferían ir a entrenar.

Valery Carranza también dijo que aunque tu cuerpo diga que está cansado y con los estragos del sol, eso no era cierto, ya que siempre se puede entrenar y darlo todo; tras esto, Adrián Leo aseguró que se verían a para entrenar antes de que Alexis Vargas se presentara en las inmediaciones de la Villa 360.

Los Rojos por su parte, pudieron darle una sorpresa a Mario Mono Osuna quien se ausentó por dos juegos, pero el exfutbolista pudo llegar a disfrutar el futbolito y el bloqueo; un premio bastante bueno que inhabilita a rivales peligrosos como Alexis Vargas y Evelyn Guijarro; resta ver quiénes serán los elegidos en el equipo Azul.