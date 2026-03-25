Primeras declaraciones de Mati Álvarez sobre su relación con Evelyn Guijarro: “Que sea muy feliz con quien ella quiera ser”

La novena temporada de Exatlón México reunió a los mejores participantes de la marca, de hecho, esta campaña juntó a novatos y leyendas del reality deportivo; y una de las que siempre pintan para ser campeonas es Mati Álvarez, quien el pasado martes 24 de marzo de 2026 consiguió su séptima medalla de la presente edición. Terminator habló para las cámaras del programa donde le preguntaron de todo, y fue en esta charla donde dio sus primeras declaraciones sobre su relación con Evelyn Guijarro; a quien le deseó que fuera feliz con quien ella quisiera serlo.

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¿Mati Álvarez y Evelyn Guijarro ya no llevan una relación?

En esta entrevista que tuvo Mati Álvarez con las cámaras de Exatlón México, fue donde dijo que ella deseaba que Evelyn Guijarro fuera feliz con quien ella quisiera serlo; también declaró que, a pesar de que al inicio de la novena temporada no se podía ni ver con Sniper, en las últimas semanas todo se ha ido suavizando y ahora ya llevan una convivencia más tranquila.

Golden Champion se sinceró diciendo que, la novena temporada de Exatlón México ha sido una de las más pesadas, principalmente en el tema del corazón; sin embargo, aseguró que, con el amor que ella se tiene y con las ganas de levantarse a competir, es lo que la impulsa a ser una mejor participante de la marca.

¿Por qué Mati Álvarez ya no podrá competir por la Medalla Individual Femenil?

Mati Álvarez se consagró como la participante de la presente campaña como la más ganadora de Medallas Femeniles; y el pasado martes 24 de marzo de 2026, pudo hacerse con 7 preseas, las cuales representan una vida adicional por cada galardón, esto quiere decir que, si Terminator va al Duelo de Eliminación, tiene 7 créditos extras de con los que inicia.

¿Dónde ver en vivo la novena temporada de Exatlón México?

Recuerda que, la novena temporada de Exatlón México se transmite en vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para no perderte de todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos, videos y programas completos.