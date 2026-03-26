Exatlón México: Rojos atacan y Azules defienden, descubre quién gana la Villa 360 hoy jueves 26 de marzo

La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy jueves 26 de marzo de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Villa 360, si quieres saber quién gana el inmueble con lujos, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para disfrutar de todo el contenido como: fotos, videos y programas completos.

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¿Quién lleva más medallas varoniles en la novena temporada de Exatlón México?

Humberto Noriega 5

César Villaluz 0

Benyamin Saracho 0

Mario Mono Osuna 3 y una de ellas transferible

Kok Guerrero 4 y con la victoria del miércoles 25 de marzo de 2026, suma ya 5 preseas

Adrián Leo 3

Alexis Vargas 2

Los Azules muy enojados por perder la Batalla Colosal

Los Azules se mostraron muy molestos por haber perdido la Batalla Colosal, y es que el premio era ir a un concierto de David Guetta, un reconocido DJ de música electrónica; luego de perder la prueba a manos de Benyamin Saracho, quienes dijeron que nadie de allá en el equipo Rojo conoce a este artista, fue Adrián Leo y Evelyn Guijarro, quienes revelaron su gusto por este género musical.

Koke Guerrero por su parte dijo que, los escarlatas no sabían ni quién era, ya que Mario Mono Osuna sólo escucha Luis Miguel, música Banda o Paquita la del Barrio; Sniper añadió que, quien la que se veía más emocionada era Karol Rojas, pero, seguramente ni conocía al DJ, a esto, Adrián Leo señaló que la música era en otro idioma y que la jugadora de futbol bandera no entienden el inglés.

Por otro lado, quien se coloca a la par de Humberto Noriega como los más ganadores de Medallas Varoniles es Koke Guerrero; con esto el Hechicero del Aire alcanza a Prime Time con 5 preseas en la novena temporada de Exatlón México. Lo más importante, es que el porrista, pudo ganarle un galardón a Mario Mono Osuna, quien se vio muy triste al ver como su archienemigo conseguía dicha insignia.