Exatlón México: Así se verían Mati, Koke, Mario Mono Osuna y Evelyn Guijarro si fueran parte del universo de Demon Slayer según la IA

El programa de Exatlón México es uno proyecto que reúne a los mejores atletas de alto rendimiento de toda la República Mexicana, y actualmente se está llevando a cabo la novena temporada del reality deportivo, pero, algo que tienen en común estos deportistas es que realmente parecen seres de otro planeta gracias a sus cualidades y destrezas físicas; pero, te has preguntado cómo se verían si pertenecieran al Universo del popular anime Demon Slayer.

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¿Qué es Demon Slayer?

Demon Slayer es mejor conocido en Japón como: Kimetsu No Yaiba, la cual es un anime ilustrada y escrita por Koyoharu Cotoge; este manga se estrenó un 15 de febrero de 2016 en la revista Shukan Shonen Jump y desde dicho año hasta la fecha se ha ganado un gran número de fanáticos, de hecho, uno de sus récords de esta historia es haber vendido más de 150 millones de copias hasta apenas el 2021.

El protagonista de este manga es Tanjiro Kamado, quien es un joven trabajador y muy amable que vive tranquilamente con su familia en las montañas. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando en un día normal regresa a casa y se da cuenta que han asesinado a todos los miembros de su familia; sin embargo, su hermana menos, Nezuko, vive, pero no en una persona normal, sino como en un demonio; a pesar de esta nueva apariencia, su único familiar retiene todos sus recuerdos humanos y emociones de ser humano.

Conforme avanza la historia se entera que el demonio que mató a su familia fue el demonio Muzan Kitbutsuji, uno de los primeros demonios en existir y en liderar a todos los demás que existen en este anime. En su aventura, Tanjiro se va convirtiendo en un cazador de demonios y con la ayuda de Giyu Tomioka, quien es el Pilar del Agua, el protagonista comienza su entrenamiento bajo la enseñanza de Sakoni Urokodaki.

Estos son los 12 pilares de Demon Slayer

Pilar de Roca-Gyomei Himejima

Pilar del Viento-Sanemi Shinazugawa

Pilar de la Serpiente-Obanal Iguro

Pilas del Amor-Mitsuri Kanroji

Pilar de la Llama-Kyojuro Rengoku

Pilar de la Niebla-Michiro Tokito

Pilar del Insecto-Shinobu Kocho

Pilar del Sonido-Tengen Uzui

Pilar del Agua-Glyu Tomioka

