¿Quién gana el Mini Game HOY jueves 16 de marzo del 2026 en Exatlón México? Predicción divide a fans

La tensión aumenta dentro de la novena temporada de Exatlón México y los fans lo saben, pues esta noche las especulaciones sobre qué escuadra se llevará el premio del Mini Game, ya están en marcha, por lo que hoy 26 de marzo la contienda entra en máxima tensión.

Ahora lee: Exatlón México: Mejores Momentos: Parte Dos: Programa del 24 de marzo del 2026

Predicción del posible ganador del Mini Game Exatlón México

Dentro de la conversación digital se ha comenzado a especular sobre el desempeño de las escuadras y con ello los fans colocan al Equipo Azul como el favorito, pues señalan que a lo largo de la temporada esta escuadra ha sabido salir en este tipo de contiendas. No obstante, del otro lado, los seguidores del Equipo Rojo han demostrado una capacidad sorprendente en momentos clave, lo que podría significar un cambio dentro del tablero.

Algunos seguidores de la novena temporada señalan que el ganar el Mini Game de esta noche no solo significa conseguir un punto más y una recompensa, sino que también significa dar un golpe de autoridad al equipo rival frente a la llegada de La Villa 360.

Rojos vs. Azules: Rivalidad que mantiene el suspenso

Sin lugar a duda, la rivalidad entre ambos equipos se mantiene altamente intensa, pues con la llegada de la recta final, cualquier error podría cambiar de manera determinante el rumbo de la contienda; por ello, los atletas saben que cada punto se debe pelear como si de la final se tratara.

Si quieres saber quién fue la escuadra que se llevó la recompensa de esta noche, no te pierdas la transmisión en directo por Azteca UNO.