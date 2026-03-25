Exatlón México | Programa Completo | Koke brilla, Rosique sorprende y la competencia cambia en la semana 26
La semana 26 de Exatlón México combina emoción, medallas y cambios estratégicos que impactan la competencia.
La semana 26 de Exatlón México dejó momentos clave: Los Rojos celebraron el premio colosal, los hombres compitieron con todo, Koke consiguió su quinta medalla y Antonio Rosique anunció cambios en el Duelo de los Enigmas, donde nuevas ventajas podrían definir la continuidad de los equipos.