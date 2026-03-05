Benyamin levanta la mano para la final de Exatlón México: “Siento que sí puedo lograrlo”
Benyamin reconoce que atraviesa uno de sus mejores momentos en Exatlón México y confiesa que ya comienza a pensar seriamente en llegar a la gran final.
Benyamin confesó que atraviesa uno de sus mejores momentos en Exatlón México tras mantenerse constante en las últimas semanas. Karol reconoció su crecimiento competitivo y aseguró que tiene más que ganar que perder al enfrentar a los pilares. El atleta también reveló que ya comienza a imaginarse disputando la gran final.