Exatlón México | Mejores Momentos | Los Rojos conquistan la Villa 360 y los Azules aceptan su error más costoso

Los Rojos celebraron con enorme entusiasmo su llegada a La Villa 360, un descanso merecido que representa la ventaja estratégica más codiciada de Exatlón México, mientras que los Azules reconocieron que el exceso de confianza les costó caro, especialmente luego de que Doris señalara que el equipo deberá despertar si no quiere seguir cediendo terreno en una competencia donde cada jornada puede definir la permanencia de cualquier atleta.