Exatlón México | Mejores Momentos | Los Rojos conquistan la Villa 360 y los Azules aceptan su error más costoso

La Villa 360 volvió a cambiarlo todo: los Rojos celebran un triunfo clave mientras los Azules aceptan que la confianza les jugó en contra en una de las jornadas más tensas del Exatlón México.

Los Rojos celebraron con enorme entusiasmo su llegada a La Villa 360, un descanso merecido que representa la ventaja estratégica más codiciada de Exatlón México, mientras que los Azules reconocieron que el exceso de confianza les costó caro, especialmente luego de que Doris señalara que el equipo deberá despertar si no quiere seguir cediendo terreno en una competencia donde cada jornada puede definir la permanencia de cualquier atleta.

