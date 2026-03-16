Exatlón México | Programa Completo | Tensión, accidente y batalla por La Villa 360 en la semana 25 de la novena temporada
El programa de Exatlón México lo tuvo todo: Tensión, polémica, accidente y una intensa batalla por La Villa 360.
Exatlón México estuvo marcado por la tensión tras la salida de Ernesto, conflictos en los circuitos, advertencias de Rosique y un fuerte golpe de Katia que detuvo la competencia. Todo se definió en una intensa Batalla por La Villa 360, donde la presión y la estrategia fueron clave.