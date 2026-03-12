Exatlón México | Mejores Momentos | Fiesta, karaoke y emociones al limite: Los Rojos celebra y Los Azules se queda con las ganas

La fiesta de pijamada encendió el ánimo del Equipo Rojo en Exatlón México, cuyos integrantes celebraron la oportunidad de romper la rutina del reality. En contraste, Valery lamentó la derrota del Equipo Azul, señalando que lo que más les dolió perder fue el karaoke, un momento que esperaban disfrutar juntos.

