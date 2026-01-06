Exatlón México | Mejores Momentos |Lesión y angustia: Dana teme repetir la historia que la sacó de la primera temporada
La Zona de Peligro dejó algo más que puntos en juego: una lesión que encendió las alarmas y despertó viejos fantasmas.
Dana habló entre lágrimas sobre la lesión que sufrió durante La Zona de Peligro, confesando su frustración por no poder continuar el circuito y recordando que en su primera temporada fue eliminada por una situación similar, mientras que, en contraste, una atleta del Equipo Rojo ya aseguró su lugar en el Duelo de Eliminación del próximo domingo, elevando aún más la tensión rumbo a la jornada decisiva.