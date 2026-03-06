Exatlón México | Mejores Momentos | “La Barraca Metálica es incomoda”: Koke habla sin filtros tras el regreso de los Rojos a La Villa 360
Los Rojos viven un gran momento en Exatlón México tras regresar a la Villa 360. Mono destaca la buena energía del equipo después de varias victorias.
Los Rojos regresaron a La Villa 360 con gran ánimo tras sumar importantes victorias en Exatlón México. Mono reconoció que el equipo vive un momento de buena energía, mientras Koke habló sobre la incomodidad de La Barraca Metálica, aunque aseguró que deben sacar ventaja de cualquier situación para mantenerse fuertes en la competencia.