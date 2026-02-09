“La barraca no me quiere”: Valery enciende la preocupación tras impactante accidente en Exatlón México

Valery desató la preocupación en Exatlón México luego de sufrir un fuerte golpe al impactarse contra una de las estructuras de La Barraca Metálica, justo antes del primer enfrentamiento del día en la lucha por la ventaja. El accidente generó tensión inmediata entre sus compañeros, mientras la atleta lanzó una frase que encendió las redes: “La barraca no me quiere y yo no la quiero a ella”.