Exatlón México | Benyamin explota y acusa a Mati y Humberto tras perder La Villa 360

La tensión explotó en Exatlón México luego de que El Equipo Rojo perdiera La Villa 360. Benyamin acusó que no se tomaron las decisiones correctas y señaló directamente a Mati y Humberto. Mientras Humberto habló sobre el ego en momentos clave, Mati se defendió asegurando que solo levantó la mano porque se sentía lista para ganar.