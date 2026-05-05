Exatlón México | Programa Completo | ¡Doble batalla al límite! Ventaja y Colosal encienden Exatlón México
Dos enfrentamientos intensos donde la garra y la estrategia lo fueron TODO.
El programa de hoy en Exatlón México estuvo marcado por la intensidad de dos duelos clave: la Batalla por la Ventaja y una Batalla Colosal que llevó a los atletas al límite. Desde el primer circuito, Rojos y Azules dejaron claro que no hay margen de error, entregándose con todo para conseguir un beneficio fundamental en esta etapa.