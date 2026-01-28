Exatlón México | Programa Completo | Estrategia, polémica y adrenalina pura: así se vivió el programa completo de

Exatlón México estuvo marcado por celebraciones intensas, rivalidades internas y decisiones que elevaron la tensión, desde la victoria de los Azules dedicada a José y los roces que sacudieron al equipo, hasta el debate sobre la identidad y mentalidad de los novatos, mientras el Draft Varonil encendía la competencia con advertencias clave de Antonio Rosique y todo culminaba con La Batalla Colosal, donde la estrategia pesó más que la velocidad y la promesa de una experiencia llena de adrenalina dejó claro que en Exatlón México no siempre gana quien corre más rápido, sino quien piensa mejor.