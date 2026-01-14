Exatlón México: ¿Qué equipo gana HOY miércoles 14 de enero la Batalla Colosal?

La novena temporada de Exatlón México ya está en su semana 16, y con ello las competencias se han puesto a flor de piel, pero como el reality deportivo debe continuar, aquí te diremos quién gana hoy miércoles 14 de enero la Recompensa Colosal. Para saber qué equipo se llevará a la Barraca o a la Villa 360, es necesario que sintonices la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país.

Los Rojos preocupados porque siguen sin ganar

Los Rojos iniciaron la semana 16 de la novena temporada de Exatlón México con una victoria cuando se llevaron La Ventaja, que era darle un proyectil adicional a un hombre o a una mujer; sin embargo, este éxito ha sido el único, ya que perdieron la Villa 360.

El martes 13 de enero de igual manera conocieron el fracaso cuando perdieron el Mini Game con un marcador de 5-3, y el premio era una sesión de cuidado personal, el cual incluía pedicure, manicure y un corte de pelo; así como corte de barba y bigote. Pero, este no fue la única derrota, en esta misma fecha los escarlatas dejaron ir el Duelo de los Enigmas, donde en las cajas estaban: un tablero electrónico de dardos, una consola de videojuegos y una mesa de multijuegos.

Así llegó Samanta Rodríguez a las playas de Exatlón México

Por otro lado, al parecer ya llegó el último refuerzo de los Rojos, hablamos de Samanta Rodríguez , quien regresa para buscar revancha y llegar a las semanas finales de la competencia; con esta nueva incorporación, los atletas escarlatas podrán hacerle frente al buen nivel de los Azules y tratar de no perder a un elemento en el Duelo de Eliminación.

¿Cuál es el estado de salud de Ella Bucio tras golpearse el hombro derecho?

En el punto que determinó la victoria de los Azules, fue donde Ella Bucio se midió ante Evelyn Guijarro. Durante el recorrido del circuito, la campeona de Parkour se alcanzó a golpear el hombro derecho, por lo que a la hora del tiro final quizás influyó directamente en que perdiera y fue así como Sniper les dio a los celestes la victoria.

Los fanáticos de Ella Bucio deben estar tranquilos porque su lesión no fue de gravedad y todo quedó en un simple golpe, por lo que, la participante escarlata podrá seguir compitiendo sin ningún problema alguno.

