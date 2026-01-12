Exatlón México: El gesto de Mati Álvarez que perjudicó directamente en la eliminación de Melisa Ramos
Melisa Ramos fue la eliminada de la semana 15 de la novena temporada de Exatlón México hoy domingo 11 de enero de 2026
Este fue el gesto de Mati Álvarez que perjudicó directamente en la eliminación de Melisa Ramos en Exatlón México . La atleta Roja tuvo que medirse en la Pugna Máxima ante Dana Castro, sin embargo, la polémica llegó cuando Antonio Rosique le preguntó si quería dar su medalla transferible a su compañera, pero Golden Champion dijo: “En otra ocasión Máxima”.
¿Por qué el gesto de Mati Álvarez perjudicó directamente a Melisa Ramos?
Melisa Ramos se quedó con una vida ante Dana Castro, y con la medalla transferible de Terminator podría haber tenido una vida más y queda 3-2 y no 3-1; sin embargo, la campeona de la marca no quiso dársela; aún así la atleta Roja logró quitarle una vida a la rival Azul para quedar 2-1.
En esta última carrera, Dana Castro pudo imponerse a Melisa Ramos, quien dio todo, sin embargo, no sólo fue una negativa de Mati Álvarez de no querer darle su presea, puesto que, antes de llevarse a cabo la última prueba, la Máxima Autoridad preguntó por protocolo si se le daba la medalla, pero la respuesta de Terminator fue la misma: “NO”.
Melisa Ramos entró en la semana 3 de esta novena temporada de Exatlón México , y aunque no tenía palabras para hablar, la eliminada dijo que tuvo dos pérdidas importantes en su familia, pero que comenzó a valorar más a sus seres queridos, pero también reveló que su hermano casi pierde la vida; pero puso el ejemplo de Valery, que casi nunca se había agradecido a ella misma y terminó con que, tuvo dos llamados para volver como futbolista femenil profesional, pero decidió competir en el reality deportivo.
Los Rojos siguen perdiendo elementos
Con la salida de Melisa Ramos , los Rojos siguen perdiendo muchos elementos; y con ellos iniciarán la semana 16 bastantes heridos y deberán conseguir los premios que se ponen en disputa, la Villa 360 y el Juego por la Ventaja, el cual no se sabe cuál será el incentivo hasta el lunes 12 de enero de 2026 en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.
¿Quiénes son los atletas que siguen compitiendo en la novena temporada de Exatlón México?
Rojos:
Humberto Noriega
Ella Bucio
Karol
Jazmín Hernández
Mati Álvarez
Paulette Gallardo
Mario Mono Osuna
Emilio Rodríguez
Adrián
Benjamin
César Villaluz
Azules:
Katia
Ernesto Cázares
Alexis
Valery Carranza
Natali Brito
Doris del Moral
Dana Castro
Adrián Leo
José Ochoa
Alejandro
Evelyn Guijarro
Koke Guerrero