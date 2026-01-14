Exatlón México: Conoce al nuevo refuerzo de los Rojos, quien reveló que es fanática de esta campeona Azul

Aunque se había dicho que los Rojos ya no iban a recibir refuerzos, la realidad es que Emilio Rodríguez fue el último en la rama varonil, es por ello que, este martes 13 de enero de 2026 llegó un nuevo elemento, pero femenil. Aquí te diremos quién es esta referente escarlata de Exatlón México que llega a la novena temporada, hablamos de Samanta Rodríguez, participante que una vez dijo que era fanática de esta la vigente campeona Celeste de la marca, Evelyn Guijarro.

¿Quién es Samantha Rodríguez, la nueva atleta que refuerza a los Rojos en Exatlón México?

Samanta Rodríguez es originaria del Estado de México, e inició su carrera en el deporte desde que tenía 5 años de edad. Su primer acercamiento con la actividad física fue la natación artística y a los 13 años de edad pudo unirse a la selección nacional. Antes de entrar al reality deportivo pudo competir a nivel internacional en nado sincronizado, pero ahora regresa al programa para ponerse a las órdenes de Antonio Rosique.

La vez que Samantha Rodríguez dijo que Evelyn Guijarro era la mejor atleta de Exatlón México

Samanta Rodríguez pudo estar en la octava temporada de Exatlón México, y de hecho fue una de las primeras participantes en salir luego de que los Escarlatas no perdieran en 8 semanas seguidas a un elemento. El hoy nuevo refuerzo del equipo Escarlata aseguró que, quien era la mejor deportista en la octava edición de la marca era Evelyn Guijarro.

Sam salió eliminada de la octava temporada un 8 de diciembre del 2024, pero cuando se dio su salida, la atleta Roja dijo que Sniper era una de las mejores participantes del reality deportivo. Tras estar 49 días en las playas del programa, la integrante Roja dijo lo siguiente: “La verdad, Evelyn Guijarro es la mejor atleta de Exatlón México ; de hecho, soy su fan. pero también en mi equipo están grandes competidoras como Nataly Gutiérrez y Paulette Gallardo, ella pinta para poder llegar a la gran final”.

¿Dónde ver Exatlón México 2026?

Recuerda que, para ver el mejor programa deportivo de todo el país, puedes hacer a través de varias opciones: la primera es por medio de la televisión abierta; para ello sólo es necesario contar con la señala de Azteca Uno, o bien, por medio de la página oficial de TV Azteca y para ello debes darle clic aquí .

