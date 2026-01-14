Exatlón México: Entró en la séptima temporada, es la única que casi ELIMINA a Mati Álvarez, pero una terrible lesión frustró su sueño de ser campeona de la marca

En esta ocasión te contaremos la historia de la novata que entró en la séptima temporada de Exatlón México , ha sido la única que casi elimina a Mati Álvarez previo a una final, pero una terrible lesión frustró su sueño de ser campeona de la marca; hablamos de Paulette Gallardo mejor conocida como Sangre Brava.

Paulette Gallardo fue la única que llevó al límite a Mati Álvarez

Sangre Brava ha sido la única atleta que llevó al límite a Golden Champion, de hecho, estos sucesos se dieron en la séptima temporada cuando la exjugadora de futbol pudo llegar a la semana final de aquella edición. Debemos señalar que, la hoy referente Roja compitió contra Terminator para ver quién se clasificaba a la pugna por el campeonato ante Lily Hernández.

Este tremendo duelo entre Gallardo ante Mati se dio el 10 de marzo de 2024, cuando Heliud Pulido se midió ante Pato Araujo para ver quién se medía ante Andrés Fierro, y lo mismo hicieron Paulette y Golden Champion. Al final, fue Matilde quien se ganaría su pase para derrotar a Triple Jumper; mientras que, Capitán Coraje hizo lo suyo para coronarse como el campeón luego de imponerse a Velociraptor.

¿Cuál fue la terrible lesión que frustró el sueño de Paulette Gallardo de ser campeona de Exatlón México?

Fue un 6 de enero de 2025 cuando en un Juego por la Ventaja Evelyn Guijarro se midió ante Paulette Gallardo, el tiro final era tirar unos cubos en con unas empanadas, pero de igual manera tenían que colgar unos aros en un tipo de perchero; fue aquí donde Sniper lanzó su proyectil que se pasó y estaba Sangre Brava recogiendo sus artefactos, sin embargo, un aro de la atleta azul le golpeó el rostro y aunque en un inicio se pensó que no sería de gravedad, la realidad fue otra.

Toro Müller tuvo que abandonar la competencia y regresar a México para ser operada ya que sí fue una fractura de nariz, y esta lesión fue tan severa que requirió de una intervención quirúrgica de inmediato, la operación no tuvo alguna complicación y esto hizo que la atleta Roja pudiera regresar en el mismo 2025 cuando inició la novena temporada de la marca.

Paulette Gallardo, una de las candidatas a ser campeona de Exatlón México

Toro Müller sin duda es una candidata a ganar la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, en su camino siguen estando grandes competidoras como: Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Ella Bucio, Valery Carranza, Doris del Moral entre las nuevas novatas, resta ver qué dirá el tiempo y no olvides sintonizar el programa de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, y los domingos a las 20:00 horas.

