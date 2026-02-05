Exatlón México | Las novatas llegan a La Villa 360 y a La Barraca Metálica: Así fue el emotivo encuentro previo a la gran final del Draft Femenil de la semana 19

En Exatlón México, la llegada de las novatas a La Villa 360 y a La Barraca Metálica provocó una ola de emociones, especialmente para María, quien se mostró tranquila al poder ver a su hermano tras varios meses y conocer cómo se encuentra, mientras Fernanda confesó que le sorprendió la convivencia del Equipo Rojo, en un momento de relajación entre escuadras que, pese al ambiente cordial, se mantuvo dividido por una pared de vidrio que marcó la rivalidad.