¿Quién ganó HOY 5 de octubre la Villa 360 en Exatlón México? Esto se sabe

Hoy, 5 de octubre, arrancamos con la séptima semana de la competencia y los Atletas del Exatlón México se disputarán la Villa 360. Por si fuera poco, hoy también jugarán el juego por la Ventaja, cuyo premio podría definir el rumbo de la competencia. Hasta el momento, no se ha confirmado qué equipo resultó victorioso en ninguna de las 2 competencias, pero si quieres averiguarlo, no te olvides de sintonizar Exatlón México hoy a las 6:30 p.m. a través de la señal de Azteca UNO o en el sitio web dando clic aquí.

También te puede interesar: ¿Quién fue eliminado de Exatlón México hoy 4 de octubre de 2026?

¿Quién ganó la Villa 360 hoy en Exatlón México?

El Equipo Rojo tiene la posibilidad de defender la Villa 360 este lunes 5 de octubre. Hasta el momento, no se ha revelado el ganador, por lo que, si te quiere mantener informado, no te olvides de ver Exatlón México por Azteca UNO en el horario habitual.

Exatlón México | Jerry rompe en llanto destrozado, la tensión aumenta, los pleitos y la competencia al límite | domingo 4 de octubre de 2026

¿Quién fue el eliminado de Exatlón México?

El domingo, conocimos al eliminado de la sexta semana de Exatlón México: Pablo del Equipo Rojo. A pesar de sus enormes esfuerzos, no logró vencer a Hugo Espinoza del Equipo Azul en la competencia.

¿Quién ganó el juego por la Ventaja?

El juego por la Ventaja, le otorga al equipo ganador un beneficio único que pueden usar en competencia. Si quieres conocer la ventaja que podrían obtener esta semana y qué equipo tendrá ese poder, no te pierdas Exatlón México este lunes.