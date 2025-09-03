Así lucen los Backstreet Boys tras 30 años de carrera

Han pasado casi 30 años desde que los Backstreet Boys conquistaron al mundo con su pop contagioso y coreografías memorables. Ahora, el icónico grupo vuelve a ser noticia con su residencia Into the Millennium en la futurista Sphere de Las Vegas, un recinto que ha servido de escenario perfecto para revivir la nostalgia de los noventa.

Durante julio y agosto, Nick, AJ, Kevin, Brian y Howie ofrecieron conciertos con localidades agotadas, donde los precios superaban los 580 dólares por entrada. A pesar de lo elevado del costo, miles de fanáticos llenaron cada noche las 20 mil butacas del recinto para corear clásicos como I Want It That Way o As Long As You Love Me. Tal ha sido el éxito que la residencia se ha extendido hasta febrero de 2026.

¿Cómo están hoy los Backstreet Boys?

Lejos de desaparecer como muchas boy bands de su época, los Backstreet Boys han sabido mantenerse unidos. Aunque enfrentaron altibajos, como la salida temporal de Kevin, las adicciones de AJ o la enfermedad de Brian, el grupo nunca se disolvió oficialmente. Su persistencia les ha permitido seguir grabando discos, girar por el mundo y mantener vivo el vínculo con sus fans.

El álbum Millennium, lanzado en 1999, volvió a aparecer este año en las listas de ventas en Estados Unidos, confirmando la fuerza de su legado. Para muchos seguidores, verlos de regreso en el escenario es revivir momentos únicos de su juventud.

¿Qué significa este regreso para sus fans?

Este tipo de residencias y regresos de bandas icónicas como los Backstreet Boys no solo representan un viaje nostálgico para los fans, sino que también consolidan su legado en la industria musical. Mantenerse activos después de tres décadas refleja su capacidad de adaptación, resiliencia y conexión con nuevas generaciones, demostrando que la música pop de los 90 sigue vigente y sigue emocionando a públicos de todas las edades.

AJ McLean lo resumió en una entrevista: la nostalgia es un viaje emocional que conecta con recuerdos felices. Y es justamente esa mezcla de música, emoción y espectáculo lo que mantiene a los Backstreet Boys vigentes después de tres décadas. Como dice su famoso estribillo: Backstreet’s back, alright.