Conductor de microbús se hace tendencia en las redes sociales por tener un meganacimiento en su tablero

La época navideña es algo muy especial para muchas personas, por lo que no dudan en demostrar su espíritu por las fiestas decembrinas y hacen todo lo posible por dejar su espacio decorado y con mucho estilo. Entre las decoraciones más típicas de esta época tenemos el tradicional nacimiento.

Esta representación significa muchas cosas para las familias mexicanas , entre ellos el amor y la esperanza; además de que cada figura representa algo importante en estas fiestas. Es muy tradicional que en las casas se ponga uno, aunque con el paso del tiempo esto se ha modernizado.

¿Cómo es el meganacimiento que se hizo viral por estar en un microbús?

Recientemente, un chofer de microbús se robó la atención de los usuarios, pues decidió llevar este tipo de decoraciones a su lugar de trabajo, es decir al tablero de su unidad del transporte público. De acuerdo con las imágenes que se comenzaron a viralizar en redes sociales, se puede observar la forma en que el conductor acomodó todo en su tablero.

Además, incluyó a figuras importantes como José, María y por supuesto al niño Jesús. Cabe mencionar que aunque esta decoración ha sorprendido a los usuarios, también se ha destacado la responsabilidad del conductor, pues no tapa su visibilidad para conducir.

Los comentarios en las plataformas no se hicieron esperar, muchos positivos y otros asombrados por el gran ingenio del hombre que presumió su gran amor la Navidad.

Finalmente, algunos de los que han tenido la oportunidad de subir a esta unidad han aprovechado el momento para tomar fotos y dejar claro que la creatividad y el espíritu está presente en todo momento.

