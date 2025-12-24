Casi obligatorio: el ritual mágico para hacer con tus hijos para Santa Claus en Navidad

En Navidad es tradición que Santa Claus traiga regalos a los niños que se portaron bien durante todo el año; sin embargo, con el tiempo se ha ido perdiendo el gesto de agradecerle a Papá Noel por su esfuerzo. Por eso, en TikTok han comenzado a surgir ideas que están devolviendo la magia de las fiestas y que incluso podrían convertirse en rituales familiares año con año.

Una de ellas fue compartida por la usuaria @themontefamily y consiste en regalarles a los niños una experiencia inolvidable. En el video se muestra cómo Santa entra a la casa y deja los obsequios bajo el árbol de Navidad, todo mientras los pequeños observan con asombro.

La creadora despierta a sus hijos, les dice que ha llegado el momento y, juntos, caminan sigilosamente hacia la sala para ver cómo Santa deja los regalos, sin hacer ruido para que no se dé cuenta. Es ahí cuando la experiencia deja de ser solo un juego infantil y se convierte en un recuerdo familiar entrañable.

“Esta es la señal para empezar una nueva tradición navideña con tu familia”, escribió Tyler en el clip, que consiguió miles de reproducciones y cientos de comentarios positivos aplaudiendo la iniciativa. Entre las reacciones se leen mensajes como: “Qué suerte tiene ella de tener un papá así, y ustedes, niños, de tener un abuelo así”; “Esto es Navidad”, y “Mis padres hicieron esto por mí y mis hermanos cuando éramos niños”.

Otras ideas para un ritual navideño en familia

Dejar que los niños vean cómo Santa Claus deja los regalos en el árbol no es la única idea para crear una nueva tradición navideña. Puedes sumar pequeños detalles, como colocar pisadas de nieve en el suelo, algo muy fácil de hacer usando harina.

#waitingforchristmas #dadlife ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee @thedadlab Do your children believe in Santa Claus? We have done this last Christmas and children’s excitement to Santa’s snowy footprints was so rewarding. I just sprayed water on the sole of the boots and dipped them into the tray of baking soda. Then after pressing the boots down firmly onto the floor, we were left with the proof that Father Christmas did really come 🙂 #TheDadLab