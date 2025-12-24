¡Ya es mamá! Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo, a los 41 años

¡Natalia Lafourcade es mamá! La cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre primeriza a los 41 años. La noticia la compartió a través de un carrusel de imágenes en Instagram en el que posteó diversas imágenes de su bebé, en compañía de un emotivo mensaje de agradecimiento a la vida.

Así anunció Natalia Lafourcade que ya es mamá

El carrusel, compuesto por un total de 20 imágenes, incluye fotografías inéditas del embarazo de Natalia, así como postales en el hospital, tras dar la bienvenida a su primer hijo, y momentos en su hogar. Como era de esperarse, y muy al estilo sensible de la cantautora, Natalia acompañó su publicación con una emotiva reflexión:

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre”, escribió la mexicana en la descripción de la publicación. “¡Gracias vida, que me has dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mis ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3. ¡Viva la vida!”, finalizó.

Dado que Natalia siempre ha llevado su vida privada con cierto grado de hermetismo, no es sorpresa que la publicación haya emocionado a más de uno, especialmente por el tono poético con el que dio a conocer la noticia. Al momento, la publicación cuenta con casi 300 mil likes y cientos de comentarios de dicha y buenos deseos.

¿Quién es el esposo de Natalia Lafourcade? Conoce al padre de su hijo

Natalia Lafourcade está casada con el reconocido productor y director venezolano-mexicano, Juan Pablo López-Fonseca. La pareja ha colaborado en diversos proyectos juntos, incluidos sus grandes éxitos, “Hasta La Raíz” y “Musas”. Al igual que Natalia, Juan Pablo suele mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada. No obstante, es bien sabido que la pareja unió lazos matrimoniales en 2021.

En junio del presente año, se dio a conocer que estaban a la espera de su primer hijo juntos. Ahora, a cinco meses de aquel anuncio, Natalia y Juan Pablo se han convertido en una hermosa familia de tres. ¡Felicidades!