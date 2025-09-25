Disquera expone a Nodal en medio de disputa legal: aseguran que le siguen pagando regalías

La polémica persigue a Christian Nodal. Luego de que enfrentará duras críticas por impedir que Cazzu, su expareja, viaje acompañada de su hija, la disquera Universal Music confirmó que el cantante, así como sus padres, Jesús González y Silvia Nodal, enfrentarán una audiencia inicial por presuntamente falsificar documentos. Además, Ulrich Richter Morales, representante legal de la compañía, aseguró que han pagado las regalías que le corresponden a ‘El forajido’.

Venga La Alegría | Programa 24 de septiembre Parte 1 | El revés legal que enfrentaría Christian Nodal y nuevos testimonios de la tragedia en el CCH Sur TV Azteca [VIDEO] El nuevo conflicto legal de Christian Nodal por falsificación de documentos, los detalles rumbo a la Semifinal de La Academia VLA, los nuevos testimonios sobre la tragedia del CCH Sur y mucho más.

En entrevista con un programa radiofónico de corte nacional, el abogado afirmó que Universal Music ha hecho los pagos correspondientes de las canciones que Nodal reclama como suyas. “Nosotros no hemos dejado de cumplir, hemos sido tan exigentes que hemos consignado los billetes del depósito de las regalías en el juzgado y que él, al inicio, inclusive las recibía... ¿Cómo recibes regalías y luego las niegas? Es una contradicción”, señaló.

“Nosotros exhibimos los contratos que tenemos con él, con su papá, los documentos, incluso lo pueden constatar en cualquier portada de disco, ahí está el sello de Universal. Hay una infinidad de documentos que prueban que Universal es propietario de las obras que él trató de apropiarse de un juicio”, aseveró.

¿Por qué Nodal ‘está peleado’ con Universal Music?

Pese a las diferencias legales que enfrentan, Morales reconoció el talento del cantante, sin embargo, consideró que “optó por un camino que no era el debido”. Fue en noviembre de 2021 cuando Nodal y su familia interpusieron una demanda contra la disquera con el objetivo de, según ellos, recuperar la titular de sus canciones.

La querella estuvo construida con contratos que supuestamente demostraban que las obras le pertenecían al sonorense, sin embargo, Universal puso en tela de juicio la autenticidad de los documentos y llevó el caso ante la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la disquera, peritos oficiales determinaron, a través de dictámenes en grafoscopía, que las firmas de los contratos no correspondían al notario Luis Fernando Ruibal Coker, incluso, este último salió a decir que nunca presentó sus servicios al cantante y su familia.

Universal Music busca evitar que Nodal se adjudique, de forma ilegal, los derechos de los discos “Me dejé llevar”, “Ahora” y “AYAYAY!”, producciones que incluyen algunos de sus mayores éxitos como ‘Adiós amor’, ‘Nace un borracho’ y ‘De los besos que te di’.

