Eugenio Derbez lanza preocupante mensaje sobre su hija Aislinn Derbez

Aislinn Derbez está pasando por un delicado momento debido a que luego de la muerte de su mamá, comenzó a sufrir complicaciones en su salud. Hay mucha preocupación en torno a la actriz ya que debió ser sometida a una cirugía.

La amante es mi comadre | Programa del 11 de diciembre de 2025

La modelo utilizó las redes sociales para dejar un mensaje en el que explica que se sometió a una cirugía que había postergado por mucho tiempo. Así también es que la hija de Eugenio Derbez , ha pasado por un fin de año muy difícil por la muerte de su mamá y otros proyectos suyos.

¿Qué dijo Eugenio Derbez en relación a la salud de Aislinn Derbez?

Han pasado unos días desde la emisión del mensaje por parte de Aislinn Derbez, es por esto que su padre, Eugenio Derbez, en una entrevista realizó un comentario sobre el estado de salud de su hija mayor.

De esta manera es que el famoso comediante, confirmó que Aislinn Derbez, se sometió a una cirugía que había postergado por un tiempo. Explicó que el procedimiento salió bastante bien y la modelo se encuentra de buen ánimo.

"Tenía una cirugía pendiente que ya la había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien, de hecho acabo de hablar con ella, está de buen ánimo", explicó.

Así también es que hizo hincapié en que su hija Aislinn Derbez, se encuentra en un momento bastante complejo ya que está procesando la muerte de su mamá y la cirugía a la que se sometió en días recientes.

“Por muchas cosas que le han pasado, además de la muerte de su mamá y lo de su operación, pero está bien”, sentenció.

¿Qué problema de salud tiene Aislinn Derbez?

En este tiempo Aislinn Derbez ha atravesado por la muerte de su mamá, una mudanza y fue a un retiro. A este estado emocional se sumó una cirugía de la cual ella ha manifestado que se está recuperando .

