Martha Higareda manifiesta que significa la “hora de la gracia” y cuál es su importancia

El 18 de noviembre Martha Higareda y Lewis Howes, se convirtieron en padres de unas hermosas gemelas. La confirmación de su llegada se dio por medio de un video íntimo que compartieron en redes sociales, donde se pueden ver las manitos de las recién nacidas entrelazadas con las manos de sus padres.

¡Así se vivieron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe!

Si bien todo es muy tierno, pues la pareja dio a conocer que el parto no fue sencillo. Martha Higareda y una de las niñas presentaron complicaciones de salud que llevaron a un proceso delicado de recuperación. Fueron momentos críticos pero ambas pudieron salir victoriosa.

Debido a esta situación es que la familia se mantuvo lejos del ojo público pero Martha Higareda apareció en redes sociales con un mensaje cargado de emociones, gratitud y un poderoso ritual que asegura fue clave en este proceso, conocido como la “hora de la gracia”.

¿Qué es la “hora de la gracia”?

Martha Higareda compartió una tierna foto de las manos entrelazadas de la familia y colocó un mensaje espiritual que llamó la atención de sus seguidores:

“Si rezas esta oración tres veces y agradeces y pides por lo que tu corazón más desea… con palmas de las manos extendidas hacia arriba… verás los milagros que se te concederán”.

A estas palabras, la actriz agregó algo que ella definió como parte de un ritual que acompaña desde hace años: la “hora de la gracia”, una tradición católica asociada al 8 de diciembre, entre las 12:00 y la 1:00 de la tarde, momento en el que se cree que la Virgen María concede favores espirituales a quienes oran con devoción.

Así es que la actriz utiliza la oración basada en el Salmo 51, también llamado “Miserere”, un canto bíblico de súplica, arrepentimiento y petición de misericordia.

Este es un momento de conexión espiritual que representa gratitud por la vida de sus gemelas, por su propia recuperación y por el milagro que, según dijo, tanto esperó.

