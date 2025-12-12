Confirman primer caso de Súper Gripe H3N2 en México y esta es la advertencia de Mhoni Vidente

Con la llegada del invierno pues es más común que se hayan visto más personas transitando enfermedades respiratorias. Sin embargo, esto no es normal debido a que los síntomas se están presentando síntomas muy intensos debido a que se trata de la Súper Gripe H3N2, que es muy contagiosa.

Por ende, es que se pide a las personas que apliquen las medidas preventivas para que se disminuyan los contagios de esta nueva cepa. Aquí es donde entra Mhoni Vidente d ebido a que advirtió la llegada de este nuevo virus, el cual podría convertirse en una pandemia.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre este nuevo virus?

Precisamente el pasado 13 de enero, fue cuando Mhoni Vidente realizó una escalofriante predicción ya que aseguró que a finales del año 2025, la población mundial enfrentaría una nueva pandemia.

“Sí, eso es definitivo va a haber una nueva pandemia a finales de este año (2025) por eso el Arcángel Rafael va a dominar el año 2025 que es el Arcángel de la sanación, de las relaciones de la estabilidad…”manifestó Mhoni Vidente.

No solo advirtió sobre la nueva pandemia, sino que la astróloga manifestó los síntomas que traerá este virus que coincide con los que tienen los pacientes que tienen la Súper Gripe H3N2, lo cual vuelve más impactante esta predicción.

No hay casos en México de la "supergripe" por influenza A H3N2, confirma la Secretaría de Salud federal.



Pide a la población acudir a centros de salud a vacunarse, particularmente Influenza, COVID-19 y Neumococo.



Visita https://t.co/sggMRoj1FK #JLMNoticias #JoséLuisMorales… pic.twitter.com/mvTDY5HqNw — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 12, 2025

“Se visualiza otra pandemia a finales del 2025 que va a ser relacionada con la gripe como fue el COVID pero ahora con problemas estomacales, con vómito, diarrea, como si fuera un rotavirus…así que hay que empezarnos a cuidar”, dijo Mhoni Vidente.

¿Cuáles son los síntomas de la Súper Gripe H3N2?

Lo que se sabe por expertos en salud, es que la Súper Gripe H3N2 provoca en los pacientes fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, malestares estomacales como vómito y diarrea, además de dolores musculares intensos, fatiga extrema y dolor abdominal. Ante esto es que hay que cuidar la salud.

