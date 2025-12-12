Angélica Vale lanza indirecta a Otto Padrón al hablar de infidelidades

Han pasado varias semanas desde que se confirmó que Angélica Vale y Otto Padrón iniciarían los trámites de su divorcio . En medios de rumores sobre los motivos de la separación, la actriz habló en su programa de radio sobre las infidelidades, algo que fue tomado como indirectas al fin del amor con el padre de sus hijos.

Tras un matrimonio de 14 años, el final del amor entre Angélica Vale y Otto Padrón quedó expuesto al filtrarse, primero en medios de comunicación, que el empresario había instruido a sus abogados para comenzar con el divorcio por la vía legal.

¿Qué rumores enmarcan el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

Cuando la novedad del divorcio se disparó, también lo hicieron los rumores ya que ni Angélica Vale ni Otto Padrón se refirieron en lo inmediato al asunto. Por lo tanto, algunas especulaciones señalaban una infidelidad por parte del empresario, mientras otras indicaban que la actriz le había sido infiel con un bailarín.

Los días pasaron a ninguno de los dos ofreció versiones sobre el motivo del divorcio, aunque Angélica Vale solo se limitó a decir que el amor entre ellos se había acabado y que llevaban más de ocho meses separados. Sin embargo, otro rumor que pisó fuerte apuntaba a que Otto Padrón ejercía algún tipo de violencia contra ella.

¿Indirectas de Angélica Vale a Otto Padrón?

Sin que trasciendan aun los motivos por los cuales Angélica Vale y Otto Padrón decidieron divorciarse, uno de los últimos episodios del programa de radio de la actriz en donde habló sobre infidelidades fue tomado como indirectas al fin del amor con el padre de sus hijos.

Al exponer un mensaje de un oyente, Angélica Vale remarcó estar de acuerdo con eliminar mensajes del teléfono de personas del pasado. “Son mensajes que sí duelen. Fíjate yo no creo que le hayan dolido las conversaciones sino que todavía las guarda”, sentenció la actriz.

Por otro lado, Angélica Vale insistió en que “hay que ver si le habrá dado razones para revisar el celular. Si no da razones, no tienes por qué revisar pero cuando te empiezan a dar razones, podría ser”.

