Gerardo Ortiz podría ir a prisión y esta es la fecha en la que recibirá el veredicto final 

El cantante Gerardo Ortiz enfrentará sentencia por presuntas transacciones financieras con el CJNG como parte de una investigación liderada por el FBI. La fecha en la que un juez decidiría si va a prisión o no es este miércoles 19 de noviembre en Los Ángeles, California.

No obstante, el cantante y compositor podría evitar la cárcel y recibir una sentencia menor debido a que colaboró con las autoridades de Estados Unidos en la investigación.

¿Por qué Gerardo Ortiz podría ir a la cárcel?

La investigación sobre el caso de Gerardo Ortiz comenzó en 2018, cuando el famoso intérprete de “Cara a la muerte” realizó una serie de conciertos en colaboración con la firma Gallística Diamante, señalada como principal operador financiero del grupo criminal mencionado.

De acuerdo con MVS, varios involucrados en la firma ya fueron sentenciados a prisión: Ángel del Villar, líder financiero y exmánager de Gerardo Ortiz, pasará 4 años encerrado, aunque espera apelación; mientras que Luca Scalisi está a la espera de su sentencia, pero ya fue declarado culpable.

Cabe señalar que Gerardo Ortiz tiene pactado un concierto el próximo domingo 23 de noviembre en el Palenque Hidalgo, en Texas. ¿Será cancelado?

¿Quién es Gerardo Ortiz y cómo se hizo famoso?

Gerardo Ortiz es un cantante y compositor mexicoestadounidense de 36 años que actualmente es uno de los máximos referentes del regional mexicano. Se hizo famoso desde muy pequeño, al audicionar para el programa Código F.A.M.A., donde fue seleccionado para aparecer en el reality.

Esa atención mediática lo catapultó rápidamente y su carrera como artista musical despegó. Su primer álbum, “Ni hoy ni mañana”, lanzado en 2010, le valió una nominación al Grammy.

Algunas de sus canciones más conocidas son “Tranquilito”, “Quién se anima”, “Tal como eres” y “Para qué lastimarme”, por mencionar algunas.

Con el tiempo, Ortiz fue reconocido con varios premios y, tras el buen recibimiento de sus temas por parte del público, lanzó su propia firma discográfica. Actualmente, suma más de 5.5 millones de seguidores en Instagram.