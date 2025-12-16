La lista completa de influencers que murieronen 2025

Los influencers son capaz de todo con tal de hacerse virales, al menos eso nos han demostrado algunas personas que llegaron hasta el límite de perder la vida en el intento de realizar algún reto en las plataformas digitales.

En este 2025 son varios los creadores de contenido que fallecieron intentando cumplir con algún desafío que fue más allá de ponerlos en peligro.

¿Qué influencers perdieron la vida por algún reto viral?

Entre los nombres que resuenan se puede mencionar a Julie Luxie, la joven de 21 años que el pasado 6 de marzo fue encontrada sin vida en su departamento. Las autoridades policiales hallaron rastros de óxido nitroso, el gas conocido como 'gas de la risa' por lo que se descartó el asesinato de la modelo francesa.

Este tipo de gas produce una sensación eufórica y parece ser inofensivo, pero que tiene efectos fatales. Con anterioridad a su muerte, la influencer había sido hospitalizada por su adicción a este químico.

Balin Miller, era otro influencer de tan solo 23 años que se hizo conocido por sus transmisiones en vivo en las que mostraba sus extremas aventuras. Sin embargo, en una de esas transmisiones sus seguidores lo vieron morir al intentar finalizar la ruta 'Sea of Dreams', en el Parque Nacional de Yosemite, California.

El alpinista se disponía a ayudar a sus compañeros que se habían atascado en la formación rocosa conocida como El Capitán. Lamentablemente, su cuerda de seguridad no estaba anudada y el joven cayó desde unos 700 metros de altura.

Más muertes trágicas de influencers

En la triste lista sigue Tang Feiji, de 55 años, influencers que grabó su propia muerte al pilotear un helicóptero ultraligero que compró para conducirlo por su cuenta propia. Sin la habilitación correspondiente para manejar la aeronave, en uno de sus vuelos el influencer perdió el control y se estrelló contra el suelo.

A él se suma Jean Pormanove, un francés de 46 años cuyo nombre real era Raphaël. El creador de contenido murió en vivo en manos de otros realizadores digitales que lo atacaron violentamente en el marco de videos que se transmitían con la finalidad de conseguir visitas y dinero.

Por otro lado, la influencer María José Ardila se convirtió en noticia el 25 de octubre pasado cuando salió a celebrar el cumpleaños de una amiga. Después de la cena, ella, su amigo y el grupo con el que salieron fueron a una discoteca en donde se promocionaba un desafío con el lema "Cinco retos, cinco premios".

El desafío se centraba en consumir alcohol de diferentes grados y calidades en tiempo récord. Y si bien María José Ardila no quería participar del reto, perdió un juego de azar y le tocó beber tanto que su cuerpo no resistió, se desplomó y se bronco aspiró con su propio vómito. Lamentablemente, la joven falleció tras sufrir muerte cerebral.

Por último, en la lista aparece Dmitry Nuyanzin, un entrenador e influencer ruso que murió el pasado 28 de noviembre luego de someterse al reto de comer grandes cantidades de comida para luego mostrar la eficacia de su programa para bajar de peso. Falleció mientras dormía y tras haber comido en exceso para impactar a sus seguidores.