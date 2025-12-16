Estos son los colores de las personas que son difíciles de olvidar

En este cierre del año algunas personas utilizan los gustos que tienen por distintos colores para sobresalir durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En ese sentido, ¿sabías que existen colores predilectos para aquellas personas que son difíciles de olvidar? Esto dice la psicología al respecto.

Desde hace varios meses, expertos en psicología han revelado detalles en torno a cuestiones diarias o, bien, preguntas que los usuarios tienen sobre esta ciencia inexacta. Ante este hecho, uno de los cuestionamientos más interesantes guarda relación con los colores que utilizan las personas que son difíciles de olvidar.

¿Cuáles son los colores favoritos de personas difíciles de olvidar, según la psicología?

Distintos estudios sobre percepción y psicología, así como libros como “La Psicología del Color” de Eva Heller, mencionan que hay colores específicos para distintas situaciones, entre ellas la comida, el amor, la pasión, la amistad, los vínculos sociales, afectivos o laborales, por citar algunos ejemplos.

Te puede interesar: ¿Qué significa que una persona sea impuntual, según la psicología?

En ese sentido, se sabe que el rojo oscuro es uno de los colores que utilizan las personas que son difíciles de olvidar gracias a la huella profunda que estas generan, así como a la intensidad emocional que las caracteriza. Un hecho similar ocurre con el verde esmeralda, el cual connota no solo paz y equilibrio, sino también un aspecto de singularidad.

Finalmente está el azul intenso, mismo que, de acuerdo con la psicología, representa aquella calma que se recuerda con el paso del tiempo, así como la solidez que significó en su momento. Estudios psicológicos cognitivos añaden que los estímulos relacionados con este color se recuerdan mejor que aquellos que son más oscuros.

¿Cuáles son los colores favoritos en la etapa de Navidad?

Ya inundados en este tema, luce interesante decir que el verde y rojo nuevamente acaparan la atención como los colores favoritos de las personas en este cierre del año para la cena de Navidad. No obstante, para este 2025 las tendencias indican que el dorado, el blanco y el azul se han vuelto sumamente populares al interior de los hogares mexicanos.