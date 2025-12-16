Influencer de 38 años se casará y en automático se convierte en una de las mujeres más poderosas del planeta

En un mundo donde los creadores de contenido son altamente poderosos en ámbitos de atracción del público y en situaciones como las económicas, este caso sobrepasa dichos casos. Y es que la influencer Bettina Anderson recién anunció su compromiso con el hijo de un presidente nacional. Esta es la historia de la creadora de contenido de 38 años.

¡Pasarela navideña con los mejores looks para niñas, adolescentes y adultas!

¿Quién es la influencer, Bettina Anderson?

La ciudadana estadounidense es reconocida en el mundo del espectáculo, pues lejos de hoy convertirse en una constante creadora de contenido, se ha desempeñado en el mundo del modelaje. Además, tiene una historia que le permitió desarrollarse entre las esferas altas de la sociedad, que en este caso se desenvuelve en Florida.

Su padre fue Harry Loyd Anderson Jr, quien se convirtió en el hombre más joven en ser presidente de un banco en 1970, se convirtió en un filántropo e impulsor de numerosas causas benéficas. Este hombre falleció en el 2013 a causa del Alzheimer. Mientras que la madre de Bettina, Inger Anderson, tiene recursos empresariales en Palm Beach Groves.

Según su descripción en Linkedin, estos son sus menesteres profesionales: “Directora de desarrollo de negocios con amplia experiencia en la industria farmacéutica. Experta en ventas, investigación de mercados, gestión, presentaciones de ventas y filantropía. Profesional con sólidas habilidades en desarrollo de negocios y licenciado en Historia del Arte, Crítica y Conservación por la Universidad de Columbia”.

¿Con quién se va a casar la influencer, Bettina Anderson?

Por si no había quedado claro, la creadora de contenido se convertirá en la esposa de Donald Trump Jr, quien concretará su tercer matrimonio. Su primera esposa fue Vanessa Trump, esto hasta su finalización del vínculo matrimonial en 2018. Y su última pareja fue Kimberly Guilfoyle, con quien terminó su relación en el 2024.

Los planes de esta tercera boda se compartieron ante los ojos del mundo el pasado 13 de diciembre, esto en un evento navideño concretado en la Casa Blanca. El hijo del actual presidente de los Estados Unidos de 47 años, dijo que agradecía a su pareja por dar el SÍ definitivo. Mientras que Bettina dijo lo siguiente para concretar el compromiso: "Me casaré con el amor de mi vida y me siento la chica más afortunada del mundo. Gracias".