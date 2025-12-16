inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de Mhoni Vidente: este será el signo más afectado por la mala suerte esta semana

La famosa astróloga advierte que habrá altibajos en la salud, lo emocional y en su entorno. Mira el VIDEO.

mhoni vidente horóscopo.png
Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal de cada signo.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)
Notas,
Horóscopos

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de la semana con las predicciones que le deparan a cada uno de los signos; sin embargo, Capricornio será el que tenga mala suerte y el más afectado durante estos días.

Por ello, la famosa astróloga ofreció una serie de recomendaciones en su canal de YouTube y explicó a detalle qué es lo que podría sucederle a este signo.

¿Por qué Capricornio tendrá mala suerte esta semana, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente alertó a las personas nacidas entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ya que, aunque cuentan con una buena racha en los juegos de azar y el dinero, existen señales de alerta en la salud, así como en el entorno personal y emocional, aspectos que deberán cuidar especialmente en esta temporada.

De acuerdo con las visiones de la pitonisa cubana, Capricornio vivirá días sensibles y podría enfrentar algunos malestares físicos. También llamó a no confiar en todos y a enfocarse más en uno mismo, pues de lo contrario podrían presentarse traiciones, abusos de confianza y conflictos.

“Controla tu mal carácter, tu impulso y tu forma de pensar agresiva o determinante. Controla todo eso porque estamos en Navidad”, advirtió la vidente.

capricornio febrero
Capricornio es el signo más afectado esta semana. ¿Mala suerte?

Además de Capricornio, Mhoni subrayó que Acuario, Escorpio, Sagitario y Leo también podrían experimentar altibajos, ya sea por problemas de salud relacionados con la garganta, conflictos familiares, asuntos del pasado o episodios de estrés y depresión.

El poderoso ritual de Mhoni Vidente que debes hacer para atraer la buena suerte

Mhoni Vidente también reveló un ritual poderoso que puedes realizar desde el 1 de diciembre para deshacerte de las malas energías y atraer la abundancia. Aquí te lo detallamos paso a paso , pero, en resumen, solo necesitas una veladora blanca, un plato forrado con papel aluminio, canela, un frasco de vidrio, una copa de cristal y otros ingredientes que seguramente tienes a la mano en la cocina de tu casa.

mhoni vidente horóscopo semanal
Mhoni Vidente reveló los números mágicos y los colores de la suerte para todos los signos. Los horóscopos de la semana.|(FACEBOOK / MHONI VIDENTE / CANVA)

El rito puede hacerse a cualquier hora; sin embargo, es importante seguir una serie de recomendaciones después de realizarlo para mantener la abundancia en los días siguientes, como cargar algunas monedas en la cartera, cuidar unos limones y consumir una veladora.

Tags relacionados
Mhoni Vidente
Predicciones Signos del zodiaco

Galerías y Notas Azteca UNO