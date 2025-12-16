Horóscopo de Mhoni Vidente: este será el signo más afectado por la mala suerte esta semana

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de la semana con las predicciones que le deparan a cada uno de los signos; sin embargo, Capricornio será el que tenga mala suerte y el más afectado durante estos días.

Por ello, la famosa astróloga ofreció una serie de recomendaciones en su canal de YouTube y explicó a detalle qué es lo que podría sucederle a este signo.

¿Por qué Capricornio tendrá mala suerte esta semana, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente alertó a las personas nacidas entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ya que, aunque cuentan con una buena racha en los juegos de azar y el dinero, existen señales de alerta en la salud, así como en el entorno personal y emocional, aspectos que deberán cuidar especialmente en esta temporada.

De acuerdo con las visiones de la pitonisa cubana, Capricornio vivirá días sensibles y podría enfrentar algunos malestares físicos. También llamó a no confiar en todos y a enfocarse más en uno mismo, pues de lo contrario podrían presentarse traiciones, abusos de confianza y conflictos.

“Controla tu mal carácter, tu impulso y tu forma de pensar agresiva o determinante. Controla todo eso porque estamos en Navidad”, advirtió la vidente.

Capricornio es el signo más afectado esta semana. ¿Mala suerte?

Además de Capricornio, Mhoni subrayó que Acuario, Escorpio, Sagitario y Leo también podrían experimentar altibajos, ya sea por problemas de salud relacionados con la garganta, conflictos familiares, asuntos del pasado o episodios de estrés y depresión.

El poderoso ritual de Mhoni Vidente que debes hacer para atraer la buena suerte

Mhoni Vidente también reveló un ritual poderoso que puedes realizar desde el 1 de diciembre para deshacerte de las malas energías y atraer la abundancia. Aquí te lo detallamos paso a paso , pero, en resumen, solo necesitas una veladora blanca, un plato forrado con papel aluminio, canela, un frasco de vidrio, una copa de cristal y otros ingredientes que seguramente tienes a la mano en la cocina de tu casa.

Mhoni Vidente reveló los números mágicos y los colores de la suerte para todos los signos. Los horóscopos de la semana.|(FACEBOOK / MHONI VIDENTE / CANVA)

El rito puede hacerse a cualquier hora; sin embargo, es importante seguir una serie de recomendaciones después de realizarlo para mantener la abundancia en los días siguientes, como cargar algunas monedas en la cartera, cuidar unos limones y consumir una veladora.