¿Te lo imaginas de “Emmanuel”? Luis “Potro” Caballero revela que casi estuvo en “Mentidrags”, pero lo sacaron

Para las figuras públicas que se dieron a conocer mediante un reality show, a veces resulta muy difícil desligarse de ese personaje que la gente ubica. Según Luis “Potro” Caballero, fue esta asociación con un personaje lo que le impidió formar parte del universo de “Mentiras” (o “Mentiverso”).

El musical “Mentidrags” es, literalmente, la versión drag de “Mentiras”. Se estrenó en 2022 y ha sido muy exitosa por su glamour y toques extra de humor con respecto a la obra original.

Belinda habla de sus recientes éxitos ‘Mentiras’ la serie y su canción ‘Heterocromía’ [VIDEO] ¿Cuál es el secreto que hay detrás de la canción Heterocromía? Belinda fue cuestionada por la prensa y esto respondió.

“Potro” revela que iba a ser “Emmanuel” en “Mentidrags” pero lo bajaron del musical

En el podcast “Dimes y Billetes”, conducido por Moris Dieck, Luis “Potro” Caballero contó una anécdota sobre el “Mentiverso” que lo llevó a darse cuenta cómo siempre se abre otra puerta cuando una se cierra.

La celebridad de reality shows contó que ya había audicionado 3 veces para “Mentiras” cuando ganó el papel de “Emmanuel Mijares” en “Mentidrags”. Ya había obtenido el papel, había hecho pruebas de vestuario y “absolutamente todo”, hasta que lo anunciaron en público.

“Potro” relató que, horas después de que se diera a conocer su casting, le llamó su agente con malas noticias: la producción quería ponerlo en ‘stand by’, no estrenarlo como parte del elenco inmediatamente. “No quieren subirte todavía, porque han recibido mucho hate a través de redes sociales”, le dijo su agente.

Según cuenta, lo que motivó este hate era una pelea ocurrida ocho años atrás en un reality show que trata sobre fiestas, excesos y vida nocturna. “Pero qué tiene que ver lo que yo hice en un reality para lo que voy a hacer como profesional, como actor en teatro musical”, se preguntó.

Su manager intentó hablar con la producción, la cual pidió el plazo de una semana para dejar que se enfriara la situación. Esto no ocurrió y siguieron dándole largas durante varias semanas.

“Yo decidí por honor, por orgullo, le dije a mi manager: ‘¿Sabes qué? A mí se me hace que esto ya no pinta bien”

De esta manera terminó la historia del “Potro” con el “Mentiverso”. Él defiende que había trabajado y se preparó para el papel. “Yo estaba pidiendo una oportunidad en teatro musical, no me la quisieron dar por algo que pasó en un reality, un show, ficción”.

Si se volviera a dar esa oportunidad, ¿tú te lo imaginas en el papel de “Emmanuel”?