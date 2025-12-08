Así inició el fuego que mató a 25 personas en una discoteca: VIDEO

La tragedia invadió una zona turística que tenía a esta discoteca como una de sus fuentes de entretenimiento más importantes. En el video que se filtró a la prensa internacional, se percibe cómo se inicia un incendio que cobró la vida de al menos 25 personas en Goa. Se indica que el establecimiento trabajaba bajo irregularidades en cuanto a los papeles que avalan la seguridad del local.

¿Qué inició el fuego en este terrible percance en discoteca?

Según los reportes de medios locales, parece que estalló un cilindro de gas que provocó que las llamas inundaran poco a poco el local. Dadas las condiciones de dicho sitio de entretenimiento, no había espacio seguro para evacuaciones efectivas y algunas piezas eran de hoja de palma… lo cual provocó la propagación rápida de las llamas.

Precisamente en el video se percibe cómo el incendio aparece encima del escenario donde un DJ hacía una presentación junto con músicos y una bailarina. En menos de un minutos el panorama cambió de una llamarada en el techo a un salón lleno de humo. Sin embargo, la reacción de todos los involucrados fue tardía y así se concretó una tragedia.

La policía de la India indicó que el establecimiento actuaba con severas irregularidades que impidieron que pese a la reacción tardía de las personas, hubiera un mejor resultado al evacuar. Parece que la mayoría de las víctimas eran parte de los trabajadores del sitio llamado Birch by Romeo Lane at Baga.

🔥Momento exacto cuando empieza incendio que mató a 25 personas en una discoteca



Al menos 25 personas murieron la noche del sábado después de que se produjera un incendio en un club nocturno en la localidad de Arpora, en el estado indio de Goa.https://t.co/QsqMs6YaNT pic.twitter.com/CT9XTZwTph — RT en Español (@ActualidadRT) December 7, 2025

¿Qué ocurrirá con los responsables de este terrible incendio en discoteca?

Según las palabras del ministro Sawant, el trágico final de las vidas de 25 personas (por el momento) tiene como culpables a los dueños del lugar y a las instancias que permitieron que ejecutara operaciones con todos sus problemas de seguridad. Por ello, indicó que irán por cada uno de los responsables de un infortunio que ha calado en la sociedad india, que lamenta las muertes de los involucrados.