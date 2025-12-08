Se viraliza pelea afuera de un motel; todo con una carroza funeraria ahí al lado

Cada vez hace más eco la frase que pone en duda si el contenido de los videos es IA o si es México mostrando su magia. Por ello, esta situación bastante particular se presentó afuera de un motel. La usuaria que subió el video a TikTok percibe una trifulca con varios hombres como progaonistas, esto al lado una carroza funeraria y una canción que vuelve la pieza videográfica en una situación muy particular.

¿Por qué México Mágico es representado en este video de TikTok?

De manera fortuita se percibe que la persona que graba el video va pasando sobre una avenida y captael momento en el que en las inmediaciones de un motel, se armó una trifulca entre varios hombres. Tal como indica el canon de la pelea callejera, un par de los sujetos que se violentaban en la calle, no traían playera y parece que agredían con sus cinturones.

En un lapso de no más de 20 segundos, la calle ofrece un espectáculo inigualable, pues mientras estos hombres se golpean entre sí, una carroza de funeraria se encuentra estacionada enfrente del suceso. El video termina a la brevedad y ya no se sabe en qué termina dicho acontecimiento, pero eso no quita que las personas comentaran y observaran de manera masiva la pieza videográfica.

¿Por qué se hizo viral este video de TikTok?

Justamente este tipo de videos son los que la gente ha metido en la categorización del México Mágico. Incluso, la música que suena en la cuenta de quien grabó, le da una pizca todavía más surrealista. Y por supuesto, los que vuelven las piezas irreconocibles, son los usuarios que no dejan de reproducir la viralidad o incluso comentar cosas como: los de la carroza ya están esperando que salga un cliente de esta pelea.

En ese sentido, @jazmins.lopez ya hizo que su cuenta recibiera poco más de 492 mil visualizaciones y 50, 000 likes. Por ello, se espera que se siga reproduciendo en las distintas redes y así se agregue otra pieza al catálogo de la viralidad del siempre mágico entorno mexicano.