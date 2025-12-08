Jorge Ortiz de Pinedo alerta tras la muerte de Eduardo Manzano

Desde hace años fue evidente para el ojo público que el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo se deterioró bastante. El diagnóstico de sus distintas enfermedades mermaron su físico y sigue en la espera de un trasplante de pulmón. Por ello, recientemente indicó que de nueva cuenta tuvo complicaciones y todos se alertaron, pues sigue muy latente la pérdida de Eduardo Manzano. Este es el presente en la salud del actor y comediante.

¿Qué le pasa a Jorge Ortiz de Pinedo en estos momentos?

Ya indicado que se encuentra en la lista de espera para ser acreedor a un trasplante de pulmón, platicó con la prensa para indicar que aunque lo intentó en Miami, un aspecto médico le impidió realizarse la operación. “... surgió un problema con una mielodisplasia que andaba dando lata, que sí era una anemia muy fuerte que pudo haberse convertido en una leucemia, en un tercer cáncer, y me regresaron”.

Sin embargo, con una actitud siempre positiva, remarcó que su salud se venía deteriorando un poco por los problemas con su peso. Los propios doctores lo regañaron, pues eso evita que haya buen estado físico para el posible cambio de pulmones. “... estaba yo muy gordito y los doctores me dijeron: no puede estar así de gordito, porque si le van a poner sus pulmones nuevos, usted va a necesitar espacio. Y si está la panzota, no habría espacio”.

¿Qué enfermedades padece Jorge Ortiz de Pinedo?

El actor y productor fue diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) desde el año 2010 y también tiene cáncer de pulmón confirmado. Ante eso, el hombre de 77 años ha dado pelea ante sus complicaciones, pero el síndrome de mielodisplasia lo puso en un momento crítico... pues la anemia le pudo traer severos problemas.

Ante eso, se logró controlar y hoy fue sometido a una dieta donde ya bajó 15 kilos. Y por ahora, están en la espera del gran milagro, en el cual alguien le done sus pulmones y pueda hacerse efectiva la operación… por lo que debe estar en las mejores condiciones médicas.