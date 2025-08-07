Tragedia: Muere actor tras defender a una mujer víctima de violencia

Una tragedia ocurrida en la ciudad de Richmond, Virginia (Estados Unidos) está dando la vuelta al mundo. Se trata del asesinato de Adam Turck, un actor de teatro que intentó detener una situación violenta mientras paseaba a su mascota por la calle.

Turck, de 35 años, trabajaba en producciones de teatro local y formaba parte de la comunidad fitness de su ciudad. Ahora está siendo recordado en todo el mundo por la buena acción que, desafortunadamente, desencadenó en su muerte.

Crédito: Instagram. @adamturckstrength

Adam estaba paseando a su perro por la calle cuando se topó con una discusión violenta entre una pareja de novios. Él intervino para que la situación se calmara, pero el hombre sacó una pistola y le disparó, causándole heridas mortales. El agresor, de 19 años, inmediatamente después se suicidó.

La familia del actor confirmó que sus órganos serán donados, con el fin de rendir honor a ese acto de bondad que Adam tuvo por proteger a alguien más. “Si Adam no hubiera estado ahí, la persona que ayudó podría no estar entre nosotros hoy”, dijo la familia en un comunicado.

La compañía teatral donde él trabajaba, Virginia Repertory Theatre, publicó un comunicado lamentando su fallecimiento. “Estamos devastados por la trágica pérdida de Adam Turck, un actor talentoso, un activista apasionado y un miembro amado de nuestra comunidad.

Turck había recibido múltiples nominaciones por su trabajo dentro del circuito teatral de Richmond, y había sido reconocido como Mejor Actor en 2018.