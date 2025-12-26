Muere reconocido escritor y productor televisivo: ¿quién era y de qué murió?

Diciembre vive sus últimos días y las noticias tristes en el mundo del espectáculo siguen haciéndose presente. Este jueves, en horas de la madrugada, se confirmó la muerte de Jorge Lozano Soriano , reconocido escritor y productor televisivo.

Fue a través de redes sociales que se conoció su deceso por lo que la noticia no tardó en llegar a los medios de comunicación. En las plataformas digitales, su nombre y fotografías se combinan con los mensajes de dolor y despedida de familiares, amigos y seguidores.

¿Cómo se confirmó la muerte de Jorge Lozano Soriano?

Las redes sociales oficiales de Jorge Lozano Soriano fueron las encargadas de dar a conocer su triste final. Aunque no se brindaron precisiones sobre los motivos de su muerte, el escrito señalaba que el escritor de origen argentino iba a ser velado.

“Con profundo pesar lamentamos comunicarles que el Sr. Jorge Lozano Soriano falleció hoy a las 00:50 de la madrugada”, remarcaba el comunicado. En posteo precisó que Jorge Lozano Soriano sería velado ese mismo día en Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

¿De qué murió Jorge Lozano Soriano?

El posteo realizado por los familiares de Jorge Lozano Soriano sorprendió a sus seguidores y hundió en el dolor a quienes trabajaron junto a él y disfrutaron de su talento. Los internautas no dudaron en externar su dolor y despedirse del escritor y productor reconocido, entre otras producciones, por su trabajo junto a Silvia Pinal y María Félix.

“A quienes puedan acompañarnos en su último adiós, les estaremos profundamente agradecidos. Descanse en paz”, remarca el comunicado de la familia del escritor. Mientras, sus seguidores respondieron con comentarios como “Que descanses en paz estimado Jorge”, “Abrazo a su familia. Su recuerdo angelado nos queda para siempre”, “Abrazo al Cielo Querido Jorge, te vamos a extrañar”, “Mi Jorge querido, el ser que fue como de mi familia, generoso y genial” y “Descanse en Paz, un gran hombre inteligente, amable, trabajador y creativo”.