¿Murió Roger González? Publican foto del conductor con triste mensaje

Vaya lío que se armó alrededor de Roger González y Jessica Díaz, cuando se propagó la noticia de que habían muerto. El problema es que nunca se supo si fue el fallecimiento de ambos o de uno de los dos. Todo esto se provocó por una publicación en Instagram, la cual fue retomada en algunos espacios digitales donde se aseguraba la muerte de ellos. Esto fue todo lo que se vivió alrededor de ambos artistas.

¿Por qué se dio por muerto a Roger González?

El artista de 45 años vivió momentos de total locura por culpa de una publicación que él compartió el pasado 8 de enero. En dicha imagen se observa que ambos están con un perrito y aparece la frase: “(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos 🕊️🤍 Q.E.P.D”. Dicha situación generó una confusión total y en horas recientes fue el argumento para decir que el actor estaba muerto.

Como primer punto se explica que Roger y Jessica no fueron claros sobre quién había muerto. Además, los nombres que ahí aparecen son Lucía y Diego. Pero ya se aclaró que fue una “movida” publicitaria respecto del que parece ser un cortometraje hecho por el propio artista, donde ambos interpretan precisamente a Lucía y Diego.

En conclusión, ambos se encuentran bien, y aunque en diferentes espacios los dieron por muertos… esta publicación ya lleva casi dos semanas instalada en la cuenta de Instagram de Roger. Por ello, fue una nueva fechoría generada por las Fake News, aunque con cierta injerencia del artista del medio mexicano.

¿Qué tan caóticas fueron las reacciones para Roger González y Jessica Díaz?

El actor comentó que no se dio cuenta de nada hasta que tomó por un momento su celular. Allí Jessica le había enviado mensaje y marcado, esto para comentarle que en redes y la televisión se hizo un eco enorme de aquella publicación en su red social. Sin embargo, quienes realmente la pasaron mal fueron sus familiares.

#RogerGonzález #Polémica #Espectáculos #ElJunket ♬ original sound - Junket @eljunket Jessica Díaz reapareció ante los medios luego de que un posteo de Roger González desatara rumores sobre su supuesta muerte. La actriz confesó lo difícil que fue atravesar ese momento y habló sobre las críticas que surgieron en redes, además de aclarar si hubo algún reclamo directo al conductor por la publicación. #JessicaDíaz

“Nuestras familias pasaron horas muy tensas. Era un post explicando a estos personajes de este cortometraje, pero para nuestras familias fue un shock ver estas noticias. Fue un susto que se llevaron, pero aquí estamos vivitos y coleando”.