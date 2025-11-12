inklusion logo Sitio accesible
De no creer: esta es la fortuna que tiene que pagar Grupo Firme por tocar canciones “prohibidas”

El grupo originario de Tijuana se hizo viral por decir la cantidad exacta que tiene que pagar en caso de violar las leyes, que en este caso es cantar un narcocorrido

José Alejandro
Grupo Firme es uno de los más consolidados en el Regional Mexicano gracias a su vasto repertorio, que se compone de baladas, rancheras, románticas y hasta narcocorridos, que de un tiempo para acá fueron prohibidos en gran parte de la República por hacer apología del delito. Por ello, las agrupaciones son multadas si no cumplen con los lineamientos, como fue el caso de Edén Muñoz en Querétaro.

La agrupación se presentó en Juárez, donde se reveló la fortuna que tiene que pagar la banda en caso de tocar canciones “prohibidas”, cantidad que oscila entre los 800 mil pesos, según el vocalista y líder Eduin Caz, a quien le restringieron de cantar narcocorridos, al igual que a Junior H en su nuevo Tour.

La agrupación originaria de Tijuana tiene que desembolsar 800 mil pesos por tocar un narcocorrido

Lo anterior surgió cuando alguien del público le pidió un narcocorrido, a lo que Eduin respondió. “No puedo carnal, no puedo. Dando y dando, yo no lo voy a pagar, si los vas a pagar me lo aviento en caliente. Si tú pagas los 800 mil pesos me aviento ‘Se fue la Pantera’”.

¿Realmente el fan pagó la fortuna por la canción prohibida?

Eduin Caz le sugirió al fanático que él pagara para poder cantar la canción prohibida, a lo que éste accedió, por lo que Grupo Firme interpretó “Se fue la Pantera”, pese a la restricción del Gobierno del Estado de Juárez.

https://x.com/AztecaSinaloa/status/1987415178984718843?s=20

Sin embargo, no hay un dato concreto de que realmente la persona que se encontraba en el recinto pagó dicha cantidad y todo parece indicar que solo fue una interacción del vocalista de la agrupación con el público, pues después de ello interpretó el narcocorrido, que con las primeras notas hizo estallar el recinto.

Cabe destacar que el monto que dijo Eduin Caz no está tan descabellado, pues a Edén Muñoz lo sancionarían hasta con más de un millón de pesos y, en caso de no pagarlos, quedaría vetado de cualquier plaza de Querétaro.

