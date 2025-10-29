Edén Muñoz debe pagar suma millonaria por cantar una canción prohibida en Querétaro

Edén Muñoz es un reconocido cantante que recientemente tuvo una presentación en Querétaro, estado en el que varios de sus seguidores pudieron acudir para poder entonar sus canciones a todo volumen, siendo un gran momento para quienes estaban ansiosos por poder conocerlo.

¡Feliz cumpleaños, ‘Chicuela’! Así se vivió el show de Edén Muñoz en Monterrey TV Azteca [VIDEO] ‘La Chicuela’ festejó su cumpleaños con nosotros y nos contó todos los detalles de ‘la ruleta’ del show de Edén Muñoz en Monterrey y otras curiosidades.

No obstante, se dio a conocer que el cantante debe pagar una suma millonaria, puesto que cantó canciones prohibidas, por lo que deberá hacer el pago por incumplir con lo acordado. Te compartiremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Cuánto deberá pagar Edén Muñoz?

El presidente de Querétaro, Felifer Macías Olvera, frente a varios medios de comunicación, anunció que el cantante mexicano fue sancionado, debido a que ya se había acordado que playlist iba a cantar, eliminando todas aquellas canciones prohibidas que hicieran alusión al crimen organizado, acuerdo que claramente no cumplió.

Por lo tanto, Edén Muñoz, ante el incumplimiento, deberá pagar multas y sanciones. Dicha situación, incluso, podría perjudicar en presentaciones en el futuro dentro de Querétaro, cambio que las autoridades se encargarán de analizar ante la gravedad de la situación.

Hasta el momento, se desconoce la suma millonaria exacta que deberá de pagar, pero se estima que podría ser una amonestación entre los 2 mil hasta el millón 145 mil pesos. Monto que afectará al cantante y a la empresa que llevó a cabo todo el evento.

¿Por qué Edén Muñoz salió de Calibre 50?

Antes de iniciar su carrera como solista, no olvidemos que Edén Muñoz formó parte del grupo Calibre 50, donde fue parte esencial de la agrupación por bastante tiempo. Sin embargo, todo eso cambió para el 2022, cuando formalmente anunció su salida del grupo, dando inicio a su carrera en solitario.

Posteriormente, detalló que su estadía en el grupo, lo tenía muy limitado, una situación que lo impulsó a salir y continuar con su desarrollo artístico. Considerando lo que ocurrió en su reciente concierto, parece que su presentación en el Auditorio Nacional va a continuar, pero deberá pagar la suma millonaria correspondiente que las autoridades del estado indiquen.