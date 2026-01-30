Christian Nodal CONQUISTA a la hija de Michael Jackson con su música y las redes no tardaron en reaccionar

Una vez más Christian Nodal se encuentra bajo los reflectores tras “conquistar” a la famosa hija del Rey del Pop, Michael Jackson, y es que hace unos días internautas se percataron que Paris Jackson tiene un gusto por la música del cantautor sonorense.

En días recientes, la cantante y actriz subió una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve manejando su vehículo con un estilo vaquero y escuchando “Aquí abajo”, canción de Christian Nodal, ante estas imágenes la publicación se volvió tema de conversación digital.

Debido a que la estrella internacional presumió su gusto musical, fans comenzaron a expresar cómo la música del regional mexicana sigue rompiendo fronteras y como el cantante ha conectado especialmente entre audiencias jóvenes y fuera de México. También hubo quienes pidieron una posible colaboración futura.

Así sorprendió Paris Jackson al revelar su gusto por Christian Nodal

Aunque parezca algo de no creerse, anteriormente Paris Jackson ya había revelado a medios españoles que el esposo de Ángela Aguiar era lo que escuchaba cuando se trataba de oír música española, sin embargo, quienes la cuestionaron le corrigieron inmediatamente que Nodal no era español sino mexicano, así que pidió disculpas y reconoció a Rosalía.

Por supuesto que escucho música española, Christian Nodal es mi favorito” declaró durante una entrevista realizada en 2022 pero inmediatamente corrigió su error: “pensé que te referías a música en español, pero sí que conozco a Rosalía, me parece cool.

¿Por qué Christian Nodal ha sido referente del regional mexicano?

Christian Nodal, conocido por éxitos como “Botella tras botella”, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del regional mexicano contemporáneo. Su estilo, que mezcla mariachi, norteño y sonidos modernos, ha sido clave para conectar con públicos diversos, incluso más allá del idioma.

Desde su primer éxito “Adiós amor”, el cantante sonorense marcó un antes y un después al llevar el regional a escenarios internacionales, plataformas digitales y listas globales, rompiendo barreras de idioma y público.

Asimismo, su capacidad para narrar historias de desamor, vulnerabilidad y autenticidad, sumada a su influencia en la moda y la cultura pop, lo posicionan como una figura clave del regional mexicano.