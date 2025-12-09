VIDEO: PIÑATA de Ángela Aguilar en una posada se vuelve viral y las redes estallan

Un dicho sobre México es que no existe evento sin sorpresa, pero nadie esperaba lo que sucedió en una posada navideña cuando apareció una piñata con el rostro de Ángela Aguilar. Se convierte en la inesperada protagonista del festejo, pues los asistentes, entre risas e incredulidad, “festejaron” con todo sobre la piñata de la afamada cantante.

¿Qué pasó en la posada con la piñata de Ángela Aguilar?

Aunque hasta el momento se desconoce en dónde se llevó a cabo la controversial posada, si es posible observar dentro del video, una mezcla de emoción y desconcierto, mientras los asistentes golpeaban la piñata, bailaban sobre ella e incluso pasaban una carriola sobre ella.

Piñatería Ramírez: Los reyes de convertir momentos en piñatas virales

Rápidamente, a través de comentarios, se comentó a los posibles sospechosos detrás de la piñata de Ángela : Piñatería Ramírez, quienes ya se han posicionado como uno de los creadores de toda plata viral en internet, siendo una institución mexicana en convertir celebridades, polémicas y hasta situaciones insólitas en piñatas memorables. A pesar de la coincidencia, hasta ahora no se ha esclarecido si dicha piñata pertenece a la afamada piñatería.

@pinateria.ramrez Temática perfecta para tu proxima fiesta de la casa de los famosos.. Créditos.. la mejor pastelera GRETA WILCOX,..aparte de hacer el ridículo también hace pasteles 🥲🫶😉🌹😍 ♬ sonido original - Piñateria Ramírez

Reacciones divididas… pero todas divertidas

Dentro de la conversación digital, la conversación se ha dividido, pues mientras algunos aseguran que la piñata era “la mejor aparición sorpresa del año” y celebran el humor con que se tomó la situación, incluso asegurando que será el nuevo trend viral de fin de año. Algunos otros aseguran que fue un poco excesiva la celebración.