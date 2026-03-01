Estas son las mejores cortinas que puedes incorporar en tu cocina para mayor luz y espacio
¿Quieres una cocina más grande sin derribar paredes? Te contamos cuáles son las mejores cortinas que te ayudarán a tener mayor luz y espacio en esa habitación
Es una realidad que la iluminación natural es capaz de ayudarnos a hacer más grandes las habitaciones, ya que genera un efecto visual. Por eso, cuando buscamos que en la cocina haya mayor luz y espacio, es importante emplear las mejores cortinas, ya que nos ayudará a dar un mejor aspecto a esa habitación del hogar.
Para que puedas lucir una habitación grande, te detallaremos cuáles son las mejores opciones, alternativa con la que no va a ser necesario gastar grandes cantidades de dinero para hacer un cambio notable en tu hogar.
¿Qué tipo de cortinas quedan bien en una cocina?
Cuando tenemos una cocina pequeña, es importante considerar los elementos que hay en su interior, puesto que hay cosas que nos pueden perjudicar, ya que disminuyen la zona visualmente. Por suerte, es posible lograr mayor luz y espacio; solamente hay que escoger las mejores cortinas. Considera usar las siguientes opciones:
- Cortinas a cuadro con un estilo de casa de campo darán estructura visual y un aspecto rústico.
- Tul blanco, ideal si desean mantener un look minimalista, además de generar un resplandor suave y ampliar los rincones.
- Bordadas, un estilo que se encargará de darle personalidad al hogar, ya sea que escojas los de patrones geométricos, culinarios o con rosas.
- Con volantes y encaje, un aire retro y moderno que le va a funcionar fácilmente a la casa.
- Estampados florales: Si deseas un aspecto primaveral, es una gran opción, pero no olvides escoger telas livianas y con transparencias.
@nhonsworld Haven’t been motivated lately to work on my kitchen but I at least got the curtains up! #kitchen #kitchenmakeover #homedecor #curtains #cottagecore #grandmacore #TikTokCreatorSearchInsightsIncentive ♬ original sound - Julia Arceri
¿Cómo podemos potenciar la luz?
Aunque escoger las mejores cortinas va a ser de gran ayuda para tener mayor luz y espacio, es importante implementar otros factores, los cuales serán esenciales para lograr esos efectos en la cocina. Considera hacer lo siguiente:
- Usa colores blancos en las paredes, muebles y accesorios.
- Despeja las ventanas, quita todo lo que pueda obstruir.
- No olvides emplear tonalidades claras en el suelo.
- Coloca espejos cerca; eso ayudará a crear reflejos y destellos únicos.
@abbygraceschrader makes your kitchen so much cozier 🙂↕️🙂↕️🙂↕️ #homedecor #diy #kicthen #cozy #cozykitchen #home #cafecurtains ♬ august full song - kacey ✧.*